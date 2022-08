Caiado alcança objetivo de evitar perdas, mas corrida pelo Senado requer atenção

O governador Ronaldo Caiado (UB) conseguiu chegar ao fim do período de convenções cumprindo o principal objetivo da pré-campanha, na visão de seu QG: evitar perdas de apoios partidários para além do Republicanos, representado pelo senatoriável João Campos na chapa de Gustavo Mendanha (Patriota). Caiado se viu diante da dificuldade de administrar múltiplas pré-candidaturas de senador em cenário inédito no estado e conseguiu superá-la com o mesmo expediente adotado para evitar que o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, seu principal adversário, conseguisse se abrigar em um grande partido.

Ao sacrificar a chapa de deputado federal de seu União Brasil para fortalecer siglas aliadas, o governador praticamente anulou a capacidade de agremiações, especialmente o PSD, de insistir na tese de candidatura única pela base ou mesmo avançar em conversas que foram iniciadas com a oposição. No entanto, é consenso que a disputa pela Senado requer atenção.

Apesar de menos assustados com ele, caiadistas seguem diante de um “grande nó” e ninguém sabe explicar ao certo como as candidaturas isoladas de Alexandre Baldy (PP), Delegado Waldir (UB) e Vilmar Rocha (PSD) serão administradas no dia a dia da campanha. Há quem veja o risco de eventual disputa fratricida não só favorecer Marconi Perillo (PSDB), que apareceu como líder na primeira rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR, como também desarticular a base governista.