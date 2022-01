Caiado diz que agirá por pacificação em Anápolis: “nunca precisei de porta-voz”

Em um contexto de embate do prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP), com Daniel Vilela e seus aliados emedebistas, o governador Ronaldo Caiado (DEM) sugere que atuará como “diplomata” e “pacificador” e diz que nunca precisou de “porta-voz” na cidade. “Eu posso dizer hoje que, aos meus 72 anos de idade, eu sou um diplomata. Eu sou um pacificador e, como tal, eu saberei administrar muito bem todas as dificuldades para que a gente chegue a um único objetivo: o bem do povo do goiano”, afirmou em entrevista à Rádio Manchester, inédita até a publicação de trechos nesta coluna. O democrata também foi questionado sobre a possibilidade de intensificação da presença no município do próprio Daniel, pré-candidato a vice-governador na chapa pela qual ele pretende disputar a reeleição. “Quem é anapolino sou eu. Anápolis vai trocar o governador Ronaldo Caiado, que é governador e anapolino? Eu sou anapolino. A vida inteira fui eu que sempre representei Anápolis, que tem hoje o governador do Estado. Nunca me omiti das ações em Anápolis, nunca precisei de porta-voz em Anápolis”, respondeu.