Oposição de longa data aos governos petistas, o governador Ronaldo Caiado (UB) admitiu que o governo goiano fará parcerias com o governo federal, agora nas mãos do presidente Lula (PT). Em seu discurso de posse, Caiado afirmou que “foi, é e seguirá parceiro do governo federal.” Apoiador da campanha de reeleição…