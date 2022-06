Caiado e Bolsonaro se encontrarão nesta quarta, em Brasília

O governador Ronaldo Caiado (UB) se encontrará com o presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília, nesta quarta-feira (29), no Palácio do Planalto. Na ocasião, será assinado ato de doação do imóvel onde será construído o Complexo Hospitalar Oncológico de Goiânia.

O encontro, marcado para às 10h30, acontecerá no dia seguinte ao movimento de 12 governadores que protocolaram ação…