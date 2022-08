Caiado e Ibaneis se reúnem em Brasília e acertam campanha conjunta no Entorno

Os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), e do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (MDB), almoçaram juntos nesta quarta (10), em Brasília, e fecharam parceria eleitoral no Entorno. A reunião ocorreu na casa da deputada federal Flávia Arruda (PL-DF), candidata ao Senado na chapa de Ibaneis, e do ex-governador do…