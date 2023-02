Caiado escolhe Cyro Terra Peres para chefiar MP-GO

O governador Ronaldo Caiado assinou, na tarde desta segunda (13), decreto de nomeação do promotor de Justiça Cyro Terra Peres para o cargo de procurador-geral de Justiça. Apoiado pelo atual PGJ, Aylton Flávio Vechi, Cyro foi o segundo mais votado, com 214 votos, na eleição realizada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) no início do mês.

O primeiro colocado, com 223 votos, foi…