Caiado nomeia Vicente Lopes como desembargador em vaga destinada à OAB

O governador Ronaldo Caiado (UB) nomeou Vicente Lopes para a vaga de desembargador pelo Quinto Constitucional, destinadas à advocacia. O decreto foi assinado nesta terça (29) e deve ser publicado na edição desta quarta (30) do Diário Oficial do Estado (DOE). Também concorriam à vaga, como integrantes da lista tríplice formada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) na…