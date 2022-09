Caiado tem avaliação melhor do que antecessores que disputaram reeleição

Com a melhora de 8,7 pontos porcentuais de avaliação positiva em comparação com meados de julho, Ronaldo Caiado (UB) chega às últimas três semanas de campanha com índice de aprovação de governo de 50,2%, patamar não alcançado pelos dois últimos governadores…