Casada com Vanderlan, Izaura diz que topa ser vice de Vitor Hugo

Izaura Cardoso, mulher do senador Vanderlan Carodoso (PSD), afirma que está disposta a integrar a chapa do deputado federal Vitor Hugo como candidata a vice-governadora ou suplente de Wilder Morais, candidato ao Senado. Os três são filiados ao PL, partido do presidente Jair Bolsonaro.

"Meu nome é pronto. Com mais de 15 anos ao lado do Vanderlan na política me sinto preparada…