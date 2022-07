Os números da primeira pesquisa Serpes/O POPULAR das eleições de 2022 revelam cenário mais desconfortável para Ronaldo Caiado (UB) do que o de quatro anos atrás, quando ele conseguiu chegar ao Palácio das Esmeraldas com vitória no primeiro turno. Apesar de liderar a corrida isolado, com 37,6% das intenções de…