Cidades de duas regiões concentram quase 70% das emendas da Assembleia

Cidades do Centro e do Sul goianos vão receber 68,24% das emendas parlamentares impositivas dos deputados estaduais em 2022. É o que indica levantamento feito pela coluna na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o próximo ano, aprovada na Assembleia Legislativa na semana passada, e tendo como base as mesorregiões de Goiás utilizadas pelo IBGE. As regiões Leste (13,56%) — que engloba o Entorno do Distrito Federal —, Norte (9,40%) e Noroeste (8,80%) dividirão o restante das indicações dos parlamentares. A LOA discrimina as quase 3 mil emendas impositivas indicadas pelos deputados, que tiveram direito a alocar R$ 9,43 milhões em emendas para suas bases eleitorais, cada. O valor é quase o dobro do que tiveram neste ano, quando puderam indicar aproximadamente R$ 5 milhões. O aumento chega no ano em que eles devem tentar reeleição ou outras vagas, sobretudo na Câmara dos Deputados, e ocorreu porque as emendas impositivas representam, por lei, 1,2% da Receita Corrente Líquida do Estado, que será maior em 2022. Juntos, os 41 deputados somaram mais de R$ 386 milhões.