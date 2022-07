Cidades goianas já pediram ao menos R$ 873 milhões em empréstimos desde 2021

Municípios goianos já solicitaram R$ 873,3 milhões em empréstimos com a Caixa Econômica Federal desde 2021. Os dados consideram apenas os recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), programa voltado ao setor público, e marcam pedidos feitos pelas gestões municipais desde o início do mandato dos atuais prefeitos.Do total, R$ 370,1 milhões são de…