Duas semanas após o Republicanos do deputado federal João Campos embarcar na pré-candidatura do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (Patriota), a ala governista do partido fará ato de apoio à reeleição de Ronaldo Caiado (UB). O evento está marcado para a noite de segunda-feira (27), na sede do União Brasil.…