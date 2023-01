Diante do avançado consenso em torno do nome de Bruno Peixoto (UB) para a presidência da Assembleia Legislativa, a distribuição partidária da Mesa Diretora já está praticamente fechada em torno de sete partidos: além do União Brasil, que vai ficar com a presidência e as 1ª e 3ª secretarias, devem ser contemplados também MDB (1ª…