“Com Marconi na chapa, o Patriota está fora”, diz Braga sobre apoio a Mendanha

O presidente do Patriota em Goiás, Jorcelino Braga, reafirma o compromisso do partido com a pré-candidatura de Gustavo Mendanha ao governo, desde que não haja aliança com o ex-governador Marconi Perillo (PSDB). “Se Marconi estiver na chapa, o Patriota está fora”, relata à coluna. Braga e Marconi têm desavenças históricas e, como publicado aqui, durante encontro do PSDB no…