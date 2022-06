Comissão da Câmara dos Deputados aprova PL que dá nome de Iris a trecho da BR-153

A Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (14), projeto de lei que denomina "Rodovia Iris Rezende Machado" o trecho da BR-153 que fica entre as cidades de Anápolis a Aliança do Tocantins (TO).

O projeto é de autoria da deputada federal Flávia Morais (PDT) e agora precisa ser analisado pelas comissões de Cultura e de Constituição, Justiça e…