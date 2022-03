Daniel Vilela e Rogério Cruz retomam tratativas para reaproximação

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), e o presidente do MDB e pré-candidato a vice-governador na chapa governista, Daniel Vilela, devem se encontrar no fim da próxima semana, em “local neutro”, para tentar reatar uma relação que foi rompida em abril de 2021, quando Daniel comandou o desembarque do MDB do Paço Municipal. A reunião foi acertada nesta quinta-feira…