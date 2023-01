Ao comentar pela primeira vez a escolha de Wilder Morais para o comando do partido ao qual é filiada, o PL, a deputada federal Magda Mofatto afirma que o senador eleito “nunca se afastou” do governador Ronaldo Caiado (UB). “Ele era muito mais Caiado do que Major Vitor Hugo (PL). Na campanha era muito visível…