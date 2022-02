Diante de novo momento da base, Rogério convida decano para liderança

Diante de um momento de reconfiguração da base do Paço Municipal na Câmara de Goiânia, o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) convidou o vereador Anselmo Pereira (MDB) para assumir a sua liderança. Por ter sido vice-líder de Sandes Júnior, o emedebista assumiu a função durante a votação definitiva do Plano Diretor e deve aceitar a efetivação no posto.

Ele é o decano da Casa com 10 mandatos e tem pela frente o desafio de lidar com um bloco governista que, conforme mostrado aqui na semana passada, tende a não aprovar projetos polêmicos no “piloto automático”, a exemplo do que aconteceu com o Código Tributário.

Conforme o apurado pela coluna, a perspectiva é a de que a conquista da maioria no caso das propostas de maior impacto dependa de articulações mais intensas. Mais do que isso, o próprio presidente da Câmara, Romário Policarpo (Patriota), admitiu na terça (8), em entrevista ao Chega Pra Cá, de Cileide Alves, que há tendência de redução da base.