Disputa pela presidência da Alego: aumenta pressão para Tejota jogar a toalha

Diante de um quadro praticamente definido na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa, com amplo favoritismo para Bruno Peixoto (UB), cresce a pressão para que o deputado estadual Lincoln Tejota (UB) desista de sua candidatura e abra caminho para o consenso. Articuladores do projeto encabeçado pelo líder do Governo na Alego trabalham para…