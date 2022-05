Doria remarca visita a Goiânia e Trindade para 20 de maio

Pré-candidato a presidente pelo PSDB, o ex-governador de São Paulo João Doria virá a Goiás no dia 20 de maio. Na data, o tucano vai visitar Trindade e terá reunião com aliados no diretório estadual do partido.

A nova agenda será semelhante à prevista para 28 de abril e adiada diante da internação do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que passou quatro dias no Hospital…