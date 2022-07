Eliton volta a ser sondado e pode disputar o Senado

Uma ala do PSB tenta convencer o ex-governador José Eliton a disputar as eleições deste ano, seja ao governo ou ao Senado. A possível candidatura ao governo seria num cenário de nome próprio do partido na disputa pelo Palácio das Esmeraldas, ao invés de aliança com PT, PCdoB e PV, que estão federados, opção que é defendida por outra ala da legenda.