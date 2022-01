Em ano eleitoral, goianos destinam mais de R$ 8 mi em emendas sem carimbo

Análise preliminar do Orçamento Federal mostra que oito dos 20 parlamentares goianos no Congresso Nacional alcançaram ou chegaram perto do teto de aproximadamente R$ 8,82 milhões permitidos para emendas “sem carimbo” em 2022, ano eleitoral. Trata-se das transferências especiais, modalidade apelidada de “pix orçamentário”, e que permite a transferência direta de recursos de emendas impositivas a estados e municípios. O dinheiro, que pode ser usado para quase qualquer finalidade, só será fiscalizado depois de executado, e a publicidade dos gastos não é obrigatória. Destinaram mais de R$ 8 milhões na modalidade: o senador Luiz do Carmo (MDB), único que tenta a reeleição, e os deputados Magda Mofatto (PL), Waldir Soares (PSL), Célio Silveira (PSDB), Alcides Rodrigues (Patriota), Adriano Avelar (PP), José Nelto (Podemos) e Glaustin da Fokus (PSC). Magda chegou no teto — cada um pode destinar, nessa categoria, até 50% dos R$ 17,6 milhões em emendas impositivas a que tem direito; os outros 50% são obrigatoriamente na saúde. Os dados são de levantamento do Instituto Nacional de Orçamento Público (Inop), feito a pedido da coluna.

Lista

Completam a lista: Flávia Morais (PDT), José Mário Schreiner (DEM), Rubens Otoni (PT), Alcides Ribeiro (PP), Elias Vaz (PSB) e Vitor Hugo (PSL). Destinaram entre R$ 5 milhões e R$ 7,8 milhões, cada.

Aumentou

No total, os 14 congressistas somaram R$ 108,4 milhões de “pix”, valor que é 40,7% maior do que o destinado neste ano, e 272,5% superior aos recursos empregados na modalidade em 2020.

Tem mais

A PEC dos Precatórios deve aumentar em R$ 900 mil cada um dos repasses. Isso porque o novo texto constitucional mudou o período de atualização das emendas pela inflação de julho para dezembro, e houve aumento do índice no período. Projeção do Inop.

Tem mais 2

O ministro Raimundo Carreiro, do TCU, assinou despacho para que a Corte acompanhe os repasses do “pix”. Acatou pedido do deputado Vinicius Poit (Novo-SP) mostrado pelo POPULAR em agosto.

Outra vibe

O prefeito Gustavo Mendanha (sem partido) não estará em Aparecida de Goiânia neste sábado e domingo, dias do Mutirão do governo estadual na cidade. Hoje, estará em Ceres à tarde, onde tem encontro com lideranças políticas, e fecha o dia em Itumbiara, onde tem apoio de Gugu Nader, Dr. Rogério e Zé Antônio. No domingo, estará em Goianésia.

Escolhas

Do deputado Vitor Hugo (PSL) a respeito da possível perda de votos do bolsonarismo com a entrada de Sérgio Moro (Podemos) na disputa: “As pessoas terão de escolher entre alguém que foi desleal com o presidente e com o País, e um presidente honesto, cristão. Se Caiado quer se alinhar com Moro, esse ônus vai também colar nele”.

Agenda cheia