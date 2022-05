Enel aplicará R$ 3 mi em projetos culturais via Lei Goyazes

A Enel lançará, nestaa quinta-feira (2), edital de chamada pública para aplicar R$ 3 milhões em projetos aprovados e aptos à captação de recursos via Lei Goyazes. Segundo a empresa, as propostas serão analisadas sem distinção de categoria "para poder atender a realidade do estado".

A concessionária de energia que atua em Goiás afirma que investiu R$ 1,8 milhão em patrocínio de…