Entidades trabalham por veto à mudança de nome na Avenida Castelo Branco

A Assembleia Legislativa já começou a “encaixotar” os gabinetes dos deputados para levar à nova sede, no Parque Lozandes. A mudança começa na próxima semana, quando a Casa já estará de recesso e a empresa contratada fará a entrega dos novos gabinetes com os móveis planejados instalados. A sede começou a ser construída em 2005.

De Lissauer Vieira (PSB) sobre sua ida para o PSD, em meio a especulações de filiação de Geraldo Alckmin à sigla para ser vice de Lula: “Se houver uma pequena possibilidade de o PSD caminhar com a esquerda, eu não vou. Passo longe se tiver a possibilidade de composição com o PT. Estou saindo do PSB por isso, porque é um partido de esquerda”.

Presidente do PSD em Goiás, Vilmar Rocha, descarta a possibilidade. “Gilberto Kassab já deixou clara a posição do partido: teremos candidatura própria no 1º turno ou vamos apoiar um candidato de perfil do centro democrático que não seja nem Lula nem Bolsonaro”.