Entrada de Goiás no RRF só depende agora da assinatura de Bolsonaro

A entrada de Goiás no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) agora só depende da assinatura do presidente Jair Bolsonaro (PL). O ministro da Economia, Paulo Guedes, assinou o Plano de Recuperação Fiscal (PRF) goiano nesta terça-feira (14), e ligou para o governador Ronaldo Caiado (DEM) para dar a notícia e dizer que o Estado foi o único a conseguir o ingresso até o momento. A expectativa do governo de Goiás é de que Bolsonaro assine o plano até o dia 22 e que o Estado ingresse efetivamente no regime a partir de 3 de janeiro. Como O POPULAR já havia mostrado, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) esperava a homologação do RRF de Goiás neste ano. A entrada no regime é a principal bandeira de Caiado em relação ao ajuste fiscal de Goiás, desde o início do governo, e só foi possível depois de decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e modificações na lei feitas pelo Congresso Nacional.