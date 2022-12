Ex-governador envia dinheiro a acampamento de manifestantes golpistas

O ex-governador Irapuan Costa Júnior apoia ajudou por pelo menos uma vez em despesas do acampamento montado por manifestantes golpistas em frente do Centro de Operações Especiais (Copesp) do Exército brasileiro, na Praça dos Expedicionários, no Jardim Guanabara. Prints obtidos pela coluna mostram que ele transferiu R$ 100 na noite de quarta (7), após…