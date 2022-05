Ex-presidente do Procon assume comando do GoianiaPrev interinamente

O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) exonerou as diretorias do Procon Goiânia e do GoianiaPrev. As mudanças foram publicadas em suplemento do Diário Oficial na noite da quinta-feira (19). O então secretário executivo para Assuntos Sociais, Júnior Café, assumiu a presidência da primeira pasta, como já havia sido adiantado por esta coluna, e entra no lugar de Jeová Lopes, que foi nomeado…