Falas de Lissauer e José Nelto provocam série de reações

As declarações do presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira (PSB), e do deputado federal José Nelto (Podemos) a esta coluna geraram uma série de reações. Ao rebater Nelto, o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) afirma, em nota, que o parlamentar está “desmemoriado” e que a “regra” que estabelece a saída de secretários candidatos em dezembro do ano anterior às eleições foi criada em seu governo. “Se o atual governador (Ronaldo Caiado, do DEM) prometeu adotá-la e não está cumprindo mais um de seus compromissos, isso não é problema nosso”, argumenta. O tucano completa da seguinte forma: “Se José Nelto tem conhecimento de qualquer ato ilícito cometido por quem quer que seja, principalmente em relação a ajuda em campanhas por OSs, sua obrigação é denunciar às autoridades, sob pena de cometer crime de prevaricação.” Pré-candidato ao Senado, o deputado federal Delegado Waldir (PSL) sai em defesa das pré-candidaturas do secretário Ismael Alexandrino (Saúde) e de Pedro Henrique Sales (Goinfra e Agehab), assim como da permanência deles nos cargos até o vencimento do prazo de desincompatibilização, em abril. “É muito importante a presença deles no governo. A todo momento está se levantando uma tempestade na própria base. Se levantar contra o governo não é legal. Não podemos escolher adversários. É só trabalhar, fazer o dever de casa. O afastamento (dos secretários) vai ser no tempo correto, determinado pela legislação”,