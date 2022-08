Goiás tem pelo menos 28 candidatos milionários

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que pelo menos 28 milionários participam das eleições em Goiás. Este é o número de candidatos que declararam patrimônio igual ou superior a 1 milhão de dólares ou R$ 5,14 milhões na cotação atual. No topo da lista estão Marcos Ermírio de Moraes e Jalles Fontoura, ambos do PSDB. Segundo e primeiro…