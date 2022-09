Aliados do governador Ronaldo Caiado (UB) enxergam cenário de crescente tensão entre candidatos da base governista que disputam o Senado, especialmente Alexandre Baldy (PP) e Delegado Waldir (UB). As farpas trocadas entre os dois começaram a ganhar corpo na semana passada, quando a campanha do presidente do PP goiano divulgou que…