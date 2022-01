Cada vez mais pressionados por seus votos em setembro de 2021, vereadores da base do Paço Municipal elevam as cobranças por conta do aumento de IPTU e pedem providências da Prefeitura de maneira mais explícita. Líder do partido de Rogério Cruz (Republicanos) na Câmara de Goiânia, Leandro Sena adianta que ele e…