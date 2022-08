Jânio Darrot deixa Patriota e, além de Caiado, declara apoio a Marconi

Jânio Darrot afirma à coluna que vai apoiar a candidatura do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) a senador. Também engajado no projeto de reeleição do governador Ronaldo Caiado (UB), ex-prefeito de Trindade recebeu o tucano na manhã desta terça (16), um dia após pedir a desfiliação do Patriota, partido pelo qual Gustavo…