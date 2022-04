Recém-filiado ao PSB, o ex-governador José Eliton decidiu deixar de lado as tentativas de aproximar o seu antigo partido, o PSDB, e o ex-governador Marconi Perillo do chamado campo progressista e do palanque do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Goiás. Conforme o apurado pela coluna, Eliton tem dito…