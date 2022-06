O líder do Governo na Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto (UB), afirma que trabalhará para que a Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde, com previsão de reinstalação para a próxima semana, seja encerrada antes do início do recesso parlamentar, previsto para daqui a 15 dias, em 30 de junho. “Teremos tempo suficiente para…