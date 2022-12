Seguindo orientação do Palácio das Esmeraldas, o relator da Lei Orçamentária Anual de 2023 na Assembleia Legislativa, Wilde Cambão (PSD), deixou de fora do texto final propostas que inflariam dotações orçamentárias do Tribunal de Justiça, além dos tribunais de contas do Estado e dos Municípios (TCM).