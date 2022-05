Mais de 350 multas foram aplicadas por rachas desde o início do ano em Goiânia

Após a morte de Marcella Sonia Gomes, de 15 anos, e a morte cerebral de Wictor Fonseca Rodrigues, que estavam em veículo que participava de racha, no fim de semana, o Mova-se Fórum de Mobilidade fez um levantamento sobre as infrações desse tipo em Goiânia. Os dados mostram que neste ano já foram 374 autuações nos quatro artigos do Código Brasileiro de Trânsito nos quais os “rachas” são…