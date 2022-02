Marconi apoia união com Cidadania e acena aos Tejota: “Sempre estivemos juntos”

Ao ser consultado pelo diretório nacional, o ex-governador Marconi Perillo, presidente em exercício do PSDB em Goiás, se manifestou favorável à possível federação com o Cidadania, partido do vice-governador Lincoln Tejota. Marconi diz à coluna que a discussão nacional “está bem avançada” e a união tende a facilitar a formação de chapas de deputado estadual e federal. “O diretório nacional fez uma consulta aos diretórios estaduais e foi praticamente unanimidade. Eu me manifestei favorável. O grande óbice é a questão temporal”, avalia, em referência ao prazo de entrega dos pedidos estabelecido pela Justiça Eleitoral (1° de março). Questionado sobre incompatibilidade política com Lincoln, que mesmo fora da chapa majoritária fala em apoiar a reeleição do governador Ronaldo Caiado, o tucano responde: “Não sou eu que vou ter que decidir. Nunca tive nenhum problema com ele (Lincoln) e com o pai dele (Sebastião Tejota, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado). Sempre estivemos juntos.”