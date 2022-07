Marconi deve assumir ‘protagonismo’ da oposição, avaliam governistas

A avaliação majoritária entre aliados do governador Ronaldo Caiado (UB) é de que Marconi Perillo (PSDB) deve ser o principal nome da oposição no pleito deste ano. O ex-governador oficializou sua pré-candidatura ao Palácio das Esmeraldas no sábado (16) e, apesar de aparecer atrás de Gustavo Mendanha (Patriota) na primeira rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR, governistas…