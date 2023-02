Mendanha aguarda ações de terceiros para decidir se disputa em Goiânia

O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (Patriota), diz que não vai se movimentar para saber se haverá viabilidade jurídica para disputar a Prefeitura de Goiânia, mas pretende acompanhar o debate sobre o tema para decidir sobre sua eventual presença nas eleições do próximo ano. “Não estou me movimentando para isso e não vou gastar com advogado. Mas se acontecer,…