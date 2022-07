A missa de sétimo dia de Ronaldo Caiado Filho mudou de horário e local. A celebração ocorrerá no próximo sábado (9), às 19h30, na Catedral Metropolitana de Goiânia, no centro da capital.

Conforme divulgado na terça (5), a missa aconteceria na Igreja São Judas Tadeu, no Setor Coimbra. Outra mudança é que a homenagem ao filho do governador Ronaldo Caiado (UB) será celebrada pelo arcebispo de Goiânia, Dom João Justino.

Caiado soube da morte do filho enquanto participava de uma missa em Trindade, durante a romaria do Divino Pai Eterno. Ele e a primeira-dama Gracinha Caiado saíram às pressas do local.

Ronaldo Caiado Filho morreu no mesmo dia do aniversário de sua irmã, Maria Caiado. Durante a manhã, o governador havia publicado uma mensagem no Instagram em homenagem à filha com a primeira-dama Gracinha Caiado.

Ronaldo Caiado Filho era formado em Administração pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e chegou a cursar dois semestres do antigo curso de Rádio e Televisão na Universidade Federal de Goiás (UFG).

Pessoas próximas descrevem Caiado Filho como uma pessoa alegre, apesar de introspectiva, e amorosa com a família. Ele havia deixado São Paulo e voltado a Goiás há cerca de um ano e meio.

