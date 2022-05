As vaias recebidas pelo governador Ronaldo Caiado (UB) durante visita do presidente Jair Bolsonaro (PL) a Rio Verde, em 20 de abril, serviram de combustível para a articulação do movimento com o mote “Sou Caiado, sou Bolsonaro”. Além do adesivo que pode ser visto nas ruas de Goiânia (veja abaixo), a coluna apurou que um ato…