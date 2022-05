O governo estadual vai levar os mutirões para cidades do Entorno do Distrito Federal após a edição deste fim de semana, em Goiânia, no Conjunto Veracruz. A 6ª edição ocorrerá em Luziânia, no Jardim Ingá, nos dias 28 e 29 de Maio. No fim de semana seguinte, nos dias 4 e 5 de junho, será a vez do Serra Azul, em Valparaíso de Goiás.…