Paço age para tentar recompor base na Câmara

Em contexto de insatisfação generalizada, o secretário de Governo da Prefeitura, Jovair Arantes (Republicanos), vai à Câmara de Goiânia no fim da manhã desta quarta (8). O novo auxiliar do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) pediu que fossem convidados os 35 parlamentares para a conversa marcada para as 11 horas, no gabinete do presidente da Casa, Romário Policarpo.

