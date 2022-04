Pacote de projetos terá impacto de R$ 30 mi em 2023

Pacote com cinco projetos encaminhado pelo governo estadual na semana passada para ampliar benefícios e criar funções comissionadas aumentará em R$ 30 milhões as suas despesas com pessoal no exercício de 2023. O maior impacto (R$ 13 milhões) vem de projeto que cria 522 FCs na Secretaria…