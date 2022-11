Partidos de Caiado e Daniel movem ação para cassar chapa de deputado estadual do PL

Os diretórios estaduais do União Brasil e do MDB, presididos pelo governador Ronaldo Caiado e pelo vice-governador eleito Daniel Vilela, respectivamente, entraram com ação de investigação eleitoral contra o PL pelo descumprimento da cota de gênero na disputa por cadeiras de deputado estadual deste ano. A peça aponta que o partido utilizou “candidatas fictícias” e pede a cassação do registro…