PDT oficializa apoio à reeleição de Caiado

O presidente do diretório estadual do PDT, George Morais, confirma que o partido apoiará a reeleição de Ronaldo Caiado (UB). A decisão foi tomada após reunião com o governador, na tarde desta segunda-feira (1°).

George e Caiado se encontraram na sede do União Brasil. Segundo o dirigente pedetista, o apoio segue o posicionamento da maioria dos prefeitos, vereadores e…