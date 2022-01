Pedidos via LAI sobem 85% na gestão de Rogério Cruz

Diante das incertezas e desconfianças sobre a gestão do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), os pedidos de dados públicos por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) quase duplicaram este ano, na comparação com 2020, e subiram sete vezes em relação a 2019 - dois últimos anos da administração de Iris Rezende. A proporção de indeferimento de pedidos também subiu bastante: 41% em 2021, contra 21% no ano anterior. As informações são das estatísticas do Portal da Transparência da Prefeitura, que apontam 520 pedidos registrados este ano. Em 2020, ano em que se iniciou a pandemia do coronavírus, houve 280 solicitações, enquanto em 2019 foram apenas 77. O Paço informa ter atendido 298 solicitações em 2021 e outras 7 ainda estão pendente de respostas, enquanto 215 foram indeferidas. Ao total, foram 405 solicitantes com 616 perguntas (possibilidade de mais de uma por pedido). O site não informa as justificativas para indeferimento. Controlador-geral do município, Gustavo Cruvinel diz que o aumento da demanda é “justificado pela facilidade de acesso devido ao amplo trabalho da Prefeitura na gestão da transparência” e que indeferimentos são proporcionais ao crescimento, mas que não mede esforços para atender os pedidos.