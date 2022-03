PL goiano faz força-tarefa em Brasília em prol de Gustavo Mendanha

O PL goiano promoveu uma série de reuniões nesta semana a fim de viabilizar a filiação e candidatura ao governo, pelo partido, do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha. Desde quarta-feira, o presidente do PL em Goiás, Flávio Canedo, e a deputada federal Magda Mofatto estiveram, juntos ou separadamente, em conversas com: o presidente nacional da sigla, Valdemar…