Por Mais Brasil indica ex-presidente do Imas para o Procon Goiânia

Exonerado da presidência do Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia (Imas) em fevereiro, Júnior Café, voltará ao primeiro escalão do Paço Municipal, agora como presidente do Procon Goiânia. Café assume o cargo através de indicação do Por Mais Brasil 35, partido do qual é presidente em Goiânia.

O nome de Júnior Café foi respaldado pela bancada do antigo…